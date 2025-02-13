Василиса Григорьева: «За Кагановской и Некрасовым интересно наблюдать. У них много классных находок, интересные программы»

Григорьева и Артющенко назвали российские танцевальные дуэты, которые им нравятся.

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко – победители первенства России 2025 года в танцах на льду.

— Следили за взрослым чемпионатом России? Кого можете выделить из наших дуэтов?

Василиса Григорьева: Конечно, мы следили за чемпионатом России, было очень интересно смотреть, потому что сейчас большая конкуренция в танцах на льду. Конкуренция большая, даже чтобы попасть на чемпионат России. Если ты попал в число пятнадцати дуэтов, это значит, что ты уже что-то из себя представляешь. Мы болели и за своих ребят, которые там выступали.

Могу выделить Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано, Ирину Хавронину и Девида Нарижного. Они мне очень нравятся, очень красивые пары и программы. Вся сборная на очень высоком уровне.

Евгений Артющенко: Мне тоже очень нравится Ира с Девидом, потому что они очень резко появились и в прямом смысле ворвались в топ. Нравится их катание, как они себя ощущают на льду, очень много чему есть поучиться у ребят.

Очень понравились постановки, особенно произвольный танец, у Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. То, чего добиваются Женя и Катя, — это очень большая победа для Петербурга. Мне кажется, такого никогда не было, чтобы пара не просто была в сборной второй год подряд, но еще и завоевывала места на самых топовых турнирах. У этой пары есть определенный почерк. Мне очень нравится, что они катают уверенно, в них нет нервозности, у них мастерское катание. Есть какие-то находки. Очень интересно за ними наблюдать.

Со стороны именно партнерской части отмечаю для себя Максима Некрасова, он один из топовых партнеров в России. Он очень уверенно чувствует себя на льду, уверенное катание на большой скорости.

Григорьева: Я в целом могу выделить их пару с Василисой Кагановской. У них получился очень хороший дуэт. Интересно за ними наблюдать, у них много классных находок, интересные программы, столько новых поддержек, вращений.

Артющенко: В произвольном танце у них «Лунная соната». Мне кажется, ее уже брали миллионы раз в фигурном катании, но у ребят получилось сделать что-то свое. Не было такого, что смотришь и думаешь, что эту программу исполняют в очередной раз. Не было скучно смотреть. Ребята показывают очень интересное видение этой музыки.

Странно будет не отметить наших лидеров Александру Степанову и Ивана Букина. Они безоговорочные лидеры уже который сезон.