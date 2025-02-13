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Василиса Григорьева: «За Кагановской и Некрасовым интересно наблюдать. У них много классных находок, интересные программы»

Григорьева и Артющенко назвали российские танцевальные дуэты, которые им нравятся.

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко – победители первенства России 2025 года в танцах на льду. 

— Следили за взрослым чемпионатом России? Кого можете выделить из наших дуэтов?

Василиса Григорьева: Конечно, мы следили за чемпионатом России, было очень интересно смотреть, потому что сейчас большая конкуренция в танцах на льду. Конкуренция большая, даже чтобы попасть на чемпионат России. Если ты попал в число пятнадцати дуэтов, это значит, что ты уже что-то из себя представляешь. Мы болели и за своих ребят, которые там выступали.

Могу выделить Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано, Ирину Хавронину и Девида Нарижного. Они мне очень нравятся, очень красивые пары и программы. Вся сборная на очень высоком уровне.

Евгений Артющенко: Мне тоже очень нравится Ира с Девидом, потому что они очень резко появились и в прямом смысле ворвались в топ. Нравится их катание, как они себя ощущают на льду, очень много чему есть поучиться у ребят.

Очень понравились постановки, особенно произвольный танец, у Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. То, чего добиваются Женя и Катя, — это очень большая победа для Петербурга. Мне кажется, такого никогда не было, чтобы пара не просто была в сборной второй год подряд, но еще и завоевывала места на самых топовых турнирах. У этой пары есть определенный почерк. Мне очень нравится, что они катают уверенно, в них нет нервозности, у них мастерское катание. Есть какие-то находки. Очень интересно за ними наблюдать.

Со стороны именно партнерской части отмечаю для себя Максима Некрасова, он один из топовых партнеров в России. Он очень уверенно чувствует себя на льду, уверенное катание на большой скорости.

Григорьева: Я в целом могу выделить их пару с Василисой Кагановской. У них получился очень хороший дуэт. Интересно за ними наблюдать, у них много классных находок, интересные программы, столько новых поддержек, вращений.

Артющенко: В произвольном танце у них «Лунная соната». Мне кажется, ее уже брали миллионы раз в фигурном катании, но у ребят получилось сделать что-то свое. Не было такого, что смотришь и думаешь, что эту программу исполняют в очередной раз. Не было скучно смотреть. Ребята показывают очень интересное видение этой музыки.

Странно будет не отметить наших лидеров Александру Степанову и Ивана Букина. Они безоговорочные лидеры уже который сезон.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Василиса Григорьева
танцы на льду
logoЕлизавета Пасечник
logoАлександра Степанова
logoДарио Чиризано
logoМатч ТВ
Евгений Артющенко
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
logoсборная России
logoИрина Хавронина
logoИван Букин
Евгений Устенко
Екатерина Миронова
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