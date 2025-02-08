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Евгений Артющенко: «Пообещал Григорьевой и тренеру, что мы выиграем первенство. Пришлось сдержать слово»

Евгений Артющенко заявил, что пообещал партнерше Василисе Григорьевой победить.

Танцевальный дуэт выиграл первенство России среди юниоров, набрав 177,81 балла.

«Мы старались не думать о месте, хотелось показать чистое катание. Я очень счастлива, что удалось выиграть. Рады, что смогли порадовать тренеров, себя и родителей, которые очень за нас болеют и переживают.

Как настраивались на произвольный танец? Старались не думать о нашей текущей позиции, а думать о том, что мы делаем по ходу программы. В день перерыва гуляли по Саранску, уютный город, нам понравилось», – сказала Григорьева.

«Было волнительно, чуть‑чуть пошатывался в нескольких местах. Старался держать стержень, чтобы никого не подвести. После Магнитогорска пообещал Василисе и тренеру, что мы выиграем первенство. Пришлось сдержать слово.

Не могу сказать, что мы не ожидали [победы], иначе зачем кататься? Рассчитывали на лучший результат. Надо было улучшить результат, который мы показывали на этапах. Готовились, много катали, я много нервничал, психовал, но в итоге все не зря», – добавил Артющенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
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Евгений Артющенко
чемпионат России среди юниоров
Василиса Григорьева
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