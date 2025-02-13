Евгений Артющенко: «Хочется соревноваться с иностранными парами, завоевывать титулы, которые можно заработать только на международной арене»

Григорьева и Артющенко высказались о выступлениях на международных стартах.

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко – победители первенства России 2025 года в танцах на льду.

— Есть мысли о международных стартах? Хотели бы поездить по миру?

Артющенко: У нас очень хорошая федерация, которая организует суперские соревнования, не сравнимые по масштабу и уровню организации ни с чем. Но мне кажется, если ты нацелен на самые высшие достижения, то главный результат показывается на международной арене. Хочется соревноваться с иностранными парами, завоевывать титулы, которые можно заработать только на международной арене.

Как недавно сказал Дима Козловский: «Чтобы оставить след в истории, ты должен завоевывать титулы на международной арене». Чемпион Европы, чемпион мира, хотя бы просто отобраться на Олимпийские игры — это уже большая победа. Чтобы тебя запомнили и чтобы лично я был удовлетворен своей карьерой, как минимум хочется поучаствовать в турнирах такого масштаба.

Мы уже не сможем выступить на юниорском чемпионате мира, не сможем поездить по юниорским Гран-при, это очень досадно и обидно, потому что, мне кажется, могли бы бороться за лидерские позиции на международной арене по юниорам.

Григорьева: Я рада выступать на любых соревнованиях. Мне просто нравится сам процесс, нравится, что можно выйти, показать свой дуэт, программу, то, что ты наработал. Мне кажется, у нас замечательные соревнования в России. Федерация поддерживает и старается их освещать. Так приятно, когда люди приходят смотреть, аплодируют. Фигурное катание стало еще более популярно в России и еще более любимо нашими зрителями.

— Появилась какая-то надежда после новостей о допуске?

Артющенко: Знаю, что допустили только до отбора на Олимпиаду, так как нас это не касается, нет какого-то понимания или представления, что будет дальше. Пока допустили наши топовые пары к отбору на Олимпийские игры, это очень круто. Мы надеемся, что все сложится и наши пары всё-таки поедут на Игры.