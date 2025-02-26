Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий, Фраджи и Фурно покажут ритм-танцы

Танцоры на льду выступят с ритм-танцами на чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2025 Дебрецен, Венгрия Танцы на льду Ритм-танец Начало – 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. Третья разминка 11. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция) 12. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия) 13. София Безносикова – Макс Леле (Бельгия) 14. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) 15. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) Четвертая разминка 16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония) 17. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Франция) 18. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) 19. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) 20. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) Пятая размигка 21. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) 22. Ирина Пидгайная – Артем Коваль (Украины) 23. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) 24. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) 25. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене