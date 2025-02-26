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Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий, Фраджи и Фурно покажут ритм-танцы

Танцоры на льду выступят с ритм-танцами на чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2025

Дебрецен, Венгрия 

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Третья разминка

11. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)

12. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)

13. София Безносикова – Макс Леле (Бельгия)

14. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)

15. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

Четвертая разминка

16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)

17. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Франция)

18. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)

19. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США)

20. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

Пятая размигка

21. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

22. Ирина Пидгайная – Артем Коваль (Украины)

23. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)

24. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)

25. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Самюэль Бланк-Клаперман
Димитри Царевски
Жан-Анс Фурно
Хана Мария Абоян
Ноэми Мария Тали
Амбр Перрье-Джанезини
Сара Кишимото
Кентен Тьерен
Дарья Гримм
Катарина Вольфкостин
Даниил Веселухин
Брендан Маллен
София Безносикова
Селина Фраджи
Сандрин Готье
Ноа Лафорнара
Ацухико Тамура
Хлоя Нгуен
Брендан Джианг
Кэролайн Маллен
Михаил Савицкий
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