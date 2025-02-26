Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий, Фраджи и Фурно покажут ритм-танцы
Чемпионат мира среди юниоров-2025
Дебрецен, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Третья разминка
11. Ирмак Юсел – Данил Пак (Турция)
12. Лилия Шуберт – Никита Ремешевский (Германия)
13. София Безносикова – Макс Леле (Бельгия)
14. Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США)
15. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
Четвертая разминка
16. Сара Кишимото – Ацухико Тамура (Япония)
17. Сандрин Готье – Кентен Тьерен (Франция)
18. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада)
19. Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США)
20. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
Пятая размигка
21. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
22. Ирина Пидгайная – Артем Коваль (Украины)
23. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
24. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
25. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
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