Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий выступят с ритм-танцами
Юниорские дуэты выйдут на лед с ритм-танцами в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
Начало – 20:45 по московскому времени (5 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
3. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
Вторая разминка
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
5. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
6. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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