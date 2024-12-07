Финал Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара, Вольфкостин и Царевски, Гримм и Савицкий покажут произвольные танцы
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Танцы на льду, юниоры
Произвольный танец
Начало – 17:55 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
3. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция)
4. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
6. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 68,66
2. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 65,57
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 64,84
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 63,24
5. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 62,36
6. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 60,19
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
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