Жданова о ритм-танце: «Смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения и соответствовать ему»

Фигуристы Жданова и Бабаев-Смирнов рассказали о танце под музыку Леонтьева.

Ритм-танец Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова поставлен под песни «Алладин» и «Казанова».

– Расскажите о своем новом ритм-танце, он у вас очень необычный. Выбор музыки порадовал – болельщики в восторге.

Жданова : У нас программа, получается, про Валерия Леонтьева. И я – муза Леонтьева.

Бабаев-Смирнов : Да. Идею нам предложил наш любимый тренерский штаб. Предложили нам послушать музыку. Мы послушали, попробовали под нее на льду покататься. Поняли, что это то, что надо. Прям конфетка.

Жданова : Долго пересматривали выступления, искали костюмы, думали, какие подобрать, чтобы быть яркими. Потому что у Леонтьева всегда такие яркие, необычные выступления.

Бабаев-Смирнов : Запоминающиеся костюмы.

Жданова : Да. И он сам такой интересный и яркий, поэтому нужно было соответствовать. <...>

– Как проходил постановочный процесс?

Жданова : Очень хорошо. Мы как раз вернулись после моей травмы на поднятии сил. Поэтому работали на сборах, ставили программы все вместе, дополняли какими-то интересными движениями. На льду смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения, которые он делает, чтобы соответствовать ему.

Бабаев-Смирнов : Да, записей концертов Леонтьева было очень много пересмотрено. Потихонечку находили одно движение, потом к нему еще одно движение, и так вся программа сложилась.