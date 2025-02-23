Яна Рудковская высказалась о выступлении сына на мемориале Жука, где он стал 18-м.

«Есть позитивные и негативные моменты. Начну с первых. Из позитивного — Саша получил большой опыт. Он был одним из самых маленьких участников, 2013 года рождения. Ему месяц назад исполнилось 12 лет, а почти все остальные мальчики 2011 и 2012 года. Для фигурного катания разница в два года — это пропасть, и только дилетанты этого не знают.

Саша ехал на эти соревнования не за местами, а просто сделать чисто то, что он может, выполнить свою работу. Он чисто откатал короткую программу — этим я довольна. Мы довольны как Федерация фигурного катания организовала турнир, лекции про допинг‑контроль — и насколько это важно. Саша познакомился и подружился со многими ребятами и девочками, болел за них. Для нас важно, чтобы он рос добрым и компанейским парнем.

У Саши за восемь лет не было ни одной подкатки. Он катался только в группах. Только за 10 дней до стартов ему дали третий лед. Скажем так, Евгений (Плющенко— отец Александра) идет по своей системе в плане его тренировок. Он ждал 12‑летия Саши, чтобы его организм окреп, поэтому не давал больших нагрузок раньше. Посмотрим, выстрелит его план или нет. Он ведет Сашу в спорте так, как вел его и других спортсменов Алексей Николаевич Мишин. В то время ни у кого не было подкаток.

Пока у Саши нет стабильного и чистого каскада, тройного лутца‑тройного тулупа, только тройной лутц‑двойной тулуп. Но понятно, что Саша его самое в ближайшее время сделает. Он выезжает с него, но не настолько стабильно, чтобы вставлять его в программу.

Ультра‑си, я более чем уверена, у него будет. Его папа прыгнул аксель в три с половиной оборота ближе к 14 годам, а четверные и вовсе в 15 лет. Сейчас мы добавляем Саше третий лед, в простонародье — это подкатки. У большинства ребят этих стартов по три‑четыре льда каждый день. У Саши этого не было. Вся академия это знает, и когда многие спрашивали об этом, Евгений отвечал, что бережет его здоровье.

Плюс мы полгода в прошлом году лечили колени. Саша вырос на 10 см за год. Врачи также не рекомендовали большие физические нагрузки. Кто сталкивался с этой проблемой — меня поймет.

Из негативного — он упал на произвольной программе с двух тройных лутцов. Меня это расстроило, так как тройной лутц — это любимый его прыжок и, в принципе, он никогда его не срывает. Сказалось волнение, но Саша молодец, потому что собрался и все остальное сделал чисто, боролся и с настроением откатал до конца», – сказала Рудковская.

Сын Плющенко дебютировал на большом старте – 18-е место. Все по плану?