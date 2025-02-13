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Азиатские игры-2025. Кагияма, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Сато, Дай Дайвэй выступят с произвольными программами

Кагияма, Чха, Шайдоров покажут произвольные программы на Азиатских играх.

Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени (13 февраля).

Вторая разминка

6. Ли Юй-Сян (Китайский Тайбэй)

7. Ким Хен Гем (Южная Корея)

8. Паоло Борромео (Филиппины)

9. Диас Жиренбаев (Казахстан)

10. Чэнь Юйдун (Китай)

Третья разминка

11. Ро Ен Мен (КНДР)

12. Шун Сато (Япония)

13. Михаил Шайдоров (Казахстан)

14. Дай Дайвэй (Китай)

15. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

16. Юма Кагияма (Япония)

После короткой программы

1. Юма Кагияма (Япония) – 103,81

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) –  94,09

3. Дай Дайвэй (Китай) – 82,89

4. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 76,75

5. Шун Сато (Япония) – 70,02

6. Ро Ен Мен (КНДР) – 68,51

7. Чэнь Юйдун (Китай) – 67,52

8. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 65,56

9. Паоло Борромео (Филиппины) – 61,11

10. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 58,22

11. Ли Юй-Сян (Китайский Тайбэй)  – 57,38

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoАзиатские игры
мужское катание
результаты
Ро Ен Мен
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сборная Китайского Тайбэя
Чэнь Юйдун
Михаил Шайдоров
Юма Кагияма
Ким Хен Гем
Шун Сато
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