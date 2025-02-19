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Чемпионат четырех континентов. Чха Чжун Хван, Шайдоров, Садовский, Миура, Томоно, Цубои выйдут на лед с короткими программами

20 февраля мужчины покажут короткие программы на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Мужчины

Короткая программа 

Начало – 12.00 по московсокму времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Вторая разминка

8. Томоки Хиваташи (США)

9. Дай Дайвэй (Китай)

10. Донован Каррильо (Мексика)

11. Диас Жиренбаев (Казахстан) 

12. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй)

Третья разминка

13. Алекса Ракич (Канада) 

14. Джимми Ма (США)

15. Чэнь Юйдун (Китай)

16. Ли Си Хен (Южная Корея)

17. Тацуя Цубои (Япония)

18. Роман Садовский (Канада)

Четвертая разминка

19. Казуки Томоно (Япония)

20. Ким Хен Гем (Южная Корея)

21. Камден Пулкинен (США)

22. Михаил Шайдоров (Казахстан)

23. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

24. Као Миура (Япония)

Полный страт-лист здесь.

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Донован Каррильо
logoЛуна Хендрикс
Роман Садовский
Камден Пулкинен
Михаил Шайдоров
Чха Чжун Хван
Тацуя Цубои
сборная Китайского Тайбэя
logoсборная Канады
logoсборная Японии
Као Миура
Диас Жиренбаев
Казуки Томоно
logoсборная Казахстана
Ли Си Хен
мужское катание
Ким Хен Гем
Чэнь Юйдун
Джимми Ма
logoсборная Южной Кореи
logoсборная США
результаты
Дай Дайвэй
Алекса Ракич
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Томоки Хиваташи
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