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Азиатские игры-2025. Кагияма, Сато, Чха Чжун Хван, Шайдоров, Жиренбаев покажут короткие программы

11 февраля фигуристы покажут короткие программы на Азиатских играх.

Азиатские игры-2025

Харбин, Китай

Мужчины

Короткая программа 

Начало – 12.00 по московскому времени. 

Участники

1. Чун Хонг Ло (Малайзия)

2. Хун Лай Джарк Чжао (Гонконг) 

3. Паоло Борромео (Филиппины) 

4. Лап Кан Линкольн Юэн (Гонконг)

5. Диас Жиренбаев (Казахстан) 

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) 

7. Юдон Чен (Китай)

8. Ким Хен Гем (Южная Корея)

9. Юмая Кагияма (Япония) 

10. Дай Дайвэй (Китай)

11. Зе Цзэн Фан (Малайзия)

12. Манджеш Тивари (Индия) 

13. Юй-Сян Ли (Китайский Тайбэй) 

14. Ен Мен Ро (КНДР) 

15. Шун Сато (Япония) 

16. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Михаил Шайдоров
Чха Чжун Хван
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