Мемориал Жука. Воронов, Федотов, Жураховский, Соколов, Васько, Хрулев, Плющенко покажут элементы
20 февраля фигуристы покажут элементы на мемориале Жука в Йошкар-Оле.
Мемориал Станислава Жука
Йошкар-Ола
Юноши, старшая группа
Элементы
Начало – 18.00 по московскому времени.
Участники
1. Добромир Воронов
2. Артем Федотов
3. Кирилл Жураховский
4. Марк Соколов
5. Егор Васько
6. Ярослав Хрулев
7. Кирилл Андреянов
8. Михаил Нерсесов
9. Макар Бондарев
10. Федор Байкашев
11. Алексей Пычин
12. Илья Старков
13. Артемий Семенов
14. Ильяс Халиуллин
15. Роман Глазов
16. Лев Бобык
17. Артем Бурнаев
18. Матвей Скляров
19. Лев Евдокимов
20. Максим Галкин
21. Дмитрий Кутовой
22. Арсений Зиновьев
23. Глеб Дудченко
Опубликовала: Мария Величко
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