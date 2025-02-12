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Анна Щербакова выступит в шоу «Сказки Евгения Плющенко» в Кемерове в апреле

Анна Щербакова выступит в шоу Евгения Плющенко в Кемерове в апреле.

Ледовое шоу «Сказки Евгения Плющенко» пройдет 19 апреля в ледовом дворце «Кузбасс».

Помимо Щербаковой и самого Плющенко, в шоу примут участие Алена Косторная и Георгий Куница, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Анна Фролова, Елена Костылева, Вероника Жилина, Софья Титова, Александр Плющенко и другие фигуристы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Kassy.ru
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