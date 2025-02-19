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Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко выступят с ритм-танцами

Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье покажут ритм-танцы на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Танцы на льду 

Ритм-танец 

Начало – 8:30 по московсокму времени (20 февраля). Прямая трансляция – в Okko. 

Вторая разминка 

6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) 

7. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 

8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) 

Третья разминка

10. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

11. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США) 

12. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США)

13. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада)

14. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Сеул-1988
logoOkko
logoМэдисон Чок
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Вадим Колесник
Пайпер Гиллес
logoПоль Пуарье
logoЭван Бейтс
Захари Лага
Марджори Лажуа
чемпионат четырех континентов
Пол Айер
Алисия Фаббри
logoсборная Южной Кореи
logoсборная США
Джейсон Чан
Ханна Лим
Эмилия Зингас
Холли Харрис
Масая Морита
Утана Йошида
сборная Австралии
Е Куан
logoсборная Японии
результаты
logoсборная Канады
танцы на льду
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