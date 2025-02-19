Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко выступят с ритм-танцами
Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье покажут ритм-танцы на чемпионате четырех континентов.
Чемпионат четырех континентов-2025
Сеул, Южная Корея
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 8:30 по московсокму времени (20 февраля). Прямая трансляция – в Okko.
Вторая разминка
6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
7. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
8. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
Третья разминка
10. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
12. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
13. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
14. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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