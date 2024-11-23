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Фир и Гибсон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Определен состав участников финала Гран-при в танцах на льду.

В финал вышли Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция), Марджори Лажуа и Закари Лага (Канада).

Запасные: Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США), Оливия Смарт и Тим Дик (Испания), Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва). 

Финал Гран-при пройдет во французском Гренобле с 5 по 8 декабря.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
Пайпер Гиллес
Эллисон Рид
logoсборная Великобритании
Лайла Фир
logoсборная Канады
танцы на льду
logoсборная Италии по фигурному катанию
Льюис Гибсон
Оливия Смарт
logoГран-при
Захари Лага
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
Марджори Лажуа
Саулюс Амбрулевичюс
Энтони Пономаренко
logoсборная США
Шарлен Гиньяр
logoМэдисон Чок
logoПоль Пуарье
Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева
logoЭван Бейтс
Тим Дик
Марко Фаббри
logoсборная Франции
logoсборная Литвы
Кристина Каррейра
logoсборная Испании
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