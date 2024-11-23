Фир и Гибсон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Определен состав участников финала Гран-при в танцах на льду.

В финал вышли Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция), Марджори Лажуа и Закари Лага (Канада).

Запасные: Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США), Оливия Смарт и Тим Дик (Испания), Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

Финал Гран-при пройдет во французском Гренобле с 5 по 8 декабря.