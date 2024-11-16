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Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с произвольными танцами

Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон покажут произвольные танцы на Гран-при Финляндии.

Соревнования пройдут 17 ноября.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап (Finlandia Trophy)

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) 

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

Вторая разминка

6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

После ритм-танца

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 84,65

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,03

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,31

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,50

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,35

6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,72

7. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,58

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 72,56

9. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,00

10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 54,39

Опубликовано: Ян Мельник
результаты
танцы на льду
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logoсборная Канады
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logoсборная Украины
logoПоль Пуарье
Пайпер Гиллес
Юлия Турккила
Логан Бай
Маттиас Верслуйс
Вадим Колесник
Лайла Фир
Льюис Гибсон
этап Гран-при в Финляндии
Уна Браун
Гэйдж Браун
Натали Ташлерова
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Юка Орихара
Юхо Пиринен
Эмилия Зингас
Ева Пэйт
Ханна Лим
Е Куан
Мария Пинчук
Никита Погорелов
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