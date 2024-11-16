Гран-при Финляндии. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Турккила и Верслуйс выйдут на лед с произвольными танцами
Соревнования пройдут 17 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап (Finlandia Trophy)
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
Вторая разминка
6. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
После ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 84,65
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,03
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,31
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,50
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,35
6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,72
7. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,58
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 72,56
9. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 69,00
10. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 54,39
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