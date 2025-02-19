Гончаренко об отборе на Олимпиаду: «И у мальчиков, и у девочек выбор будет непростым. Федерация будет ориентироваться на заслуги и соревновательную стабильность»
Гончаренко считает, что ФФККР будет трудно определить участников отбора на Игры.
«Возможность поехать на квалификационный турнир должна достаться сильнейшему и самому достойному. Это лишь кажется, что обилие претендентов только в плюс. Огромная ответственность!
И у мальчиков, и у девочек выбор будет непростым. Полагаю, федерация будет ориентироваться на заслуги и некую соревновательную стабильность. Это должно касаться в большей степени произвольных программ, судьба соревнований решается именно в них.
Необходимо провести анализ по тройкам призеров, а также выбрать запасных — тоже ответственное дело. Очень трудный выбор, не завидую федерации», – сказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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