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Леонова о запасных на олимпийский отбор в танцах: «Пока что Кагановская с Некрасовым до уровня Хаврониной и Нарижного не дотянули. Стоит заявить Ирину и Девида»

Леонова считает, что Кагановская и Некрасов уступают Хаврониной и Нарижному.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов победили в танцах на льду в финале Гран-при России в Красноярске. Двукратные бронзовые призеры чемпионата страны Ирина Хавронина и Девид Нарижный пропускали турнир из-за операции у партнера.

– Кагановская/Некрасов – это про будущее или про здесь и сейчас? О них много говорят и в контексте олимпийского отбора, в качестве запасных.

– А почему не Хавронина/Нарижный? Пока что Василиса с Максимом при всем уважении до уровня Ирины и Девида не дотянули. Если не будет проблем со здоровьем и все сложится – стоит заявить скорее Хавронину и Нарижного. Они классом пока что выше. У Василисы и Максима еще будет своя Олимпиада, я бы тут не переживала, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
logoДевид Нарижный
logoАлена Леонова
logoВасилиса Кагановская
logoМаксим Некрасов
logoИрина Хавронина
танцы на льду
олимпийская квалификация
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