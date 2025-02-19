Алена Леонова: «Дикиджи – хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает»
– Чемпион России Владислав Дикиджи только на четвертом месте (в финале Гран-при – Спортс’‘). Чего ему не хватило?
– Наверное, какого-то опыта. Для меня призовая тройка органична и понятна. Но как я не завидую теперь всем этим людям, которые будут выбирать кто поедет на Олимпиаду у мужчин... В Омске выиграл Дикиджи, в Красноярске победил Гуменник, у Кондратюка больше всего опыта на международном уровне... И что перевесит, как тут выбирать?
Влад тоже хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает. Опять же – на мой взгляд. Не хочу никого обижать, поцелованный богом можно сказать, с четверным акселем человек! Достаточно стабильный, стрессоустойчивый – что важно. Но вот в плане соревновательного момента я среди этих ребят его пока не вижу.
– То есть выбирать кандидата на Олимпиаду вы предлагаете из призовой тройки Красноярска?
– У меня есть даже конкретный кандидат – Кондратюк. У него есть стабильность, Марк скорее чисто катает, срывов не так много. Во-вторых, опыт. Он показывает, что в нужный момент умеет собираться. И по сложности контента тоже подходит. Петя тоже подходит, но буквально одним голосом Марк в моей голове перевешивает, потому что он уже был на Олимпиаде. И его хорошо знают международные судьи, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий