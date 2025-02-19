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Алена Леонова: «Дикиджи – хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает»

Алена Леонова считает, что Дикиджи уступает Гуменнику, Семененко и Кондратюку.

– Чемпион России Владислав Дикиджи только на четвертом месте (в финале Гран-при – Спортс’‘). Чего ему не хватило?

– Наверное, какого-то опыта. Для меня призовая тройка органична и понятна. Но как я не завидую теперь всем этим людям, которые будут выбирать кто поедет на Олимпиаду у мужчин... В Омске выиграл Дикиджи, в Красноярске победил Гуменник, у Кондратюка больше всего опыта на международном уровне... И что перевесит, как тут выбирать?

Влад тоже хороший парень, но пока что он не Гуменник, не Семененко, не Кондратюк, немного им уступает. Опять же – на мой взгляд. Не хочу никого обижать, поцелованный богом можно сказать, с четверным акселем человек! Достаточно стабильный, стрессоустойчивый – что важно. Но вот в плане соревновательного момента я среди этих ребят его пока не вижу.

– То есть выбирать кандидата на Олимпиаду вы предлагаете из призовой тройки Красноярска?

– У меня есть даже конкретный кандидат – Кондратюк. У него есть стабильность, Марк скорее чисто катает, срывов не так много. Во-вторых, опыт. Он показывает, что в нужный момент умеет собираться. И по сложности контента тоже подходит. Петя тоже подходит, но буквально одним голосом Марк в моей голове перевешивает, потому что он уже был на Олимпиаде. И его хорошо знают международные судьи, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoВладислав Дикиджи
logoПетр Гуменник
logoСерия Гран-при России
мужское катание
logoМарк Кондратюк
logoАлена Леонова
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
олимпийская квалификация
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