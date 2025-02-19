Александр Энберт: «По совокупности всех выступлений Бойкова и Козловский – явные запасные после Мишиной и Галлямова»

Александр Энберт считает Бойкову и Козловского парой номер два в России.

– Кого нужно ставить запасными на отборочный турнир: опытных Бойкову/Козловского или молодых Хабибуллину/Княжука?

– Сложный вопрос. С одной стороны, Наташа и Илья в этом году очень хорошо выступали и на чемпионате России, и в финале Гран‑при, но пропустили этапы. Конечно, не хватает этих турниров для полноценной картины, чтобы составить общее впечатление.

У Саши и Димы этот сезон получился явно неудачным. Они уступили на всех турнирах Анастасии Мишиной и Александру Галлямову , хотя в начале сезона они считались, можно сказать, двумя фаворитами. У нас были две пары фаворитов в парном катании: Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский. Сейчас на протяжении сезона Мишина/Галямов все‑таки закрепили за собой единоличное первенство. Это, конечно, их большое достижение.

По поводу Хабибуллиной/Княжука и Бойковой/Козловского сложно сказать. Хабибуллина/Княжук в прошлом году хорошо выступали. Этим летом они сменили тренерский штаб и стали выступать под руководством Нины Михайловны Мозер. Показали себя очень хорошо, но, опять же, отсутствие этапов Гран‑при не дает сложить полную картину. Не знаю, сложно.

Наташа и Илья обошли Сашу с Димой только на одном турнире. И, наверное, по совокупности многих выступлений в этом и в предыдущем сезонах, конечно, Бойкова/Козловский являются номером два сейчас. Даже несмотря на то, что в финале Гран‑при, здесь и сейчас они номер три, но по совокупности всех выступлений они, конечно, явные запасные после Мишиной и Галлямова.

Но опять же, если ставка на то, чтобы дать возможность молодым, то, конечно, Хабибуллина/Княжук абсолютно достойны быть в списках на отборочные турниры. Но для меня, наверное, все‑таки Бойкова/Козловский номер два, а Хабибуллина/Княжук, несмотря на их нынешнюю победу, пока номер три. Но все еще может поменяться к следующему сезону, – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.