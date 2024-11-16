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  • Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами
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Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами

17 ноября на Гран-при Финляндии определится победитель в парном катании.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап (Finlandia Trophy)

Хельсинки, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

2. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)

3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) 

Вторая разминка

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) 

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) 

7. ебекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

После короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 75,89

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 67,43

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,29

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,45

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 58,93

6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 54,33

7. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 52,30

8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 51,75

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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