Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап (Finlandia Trophy)
Хельсинки, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
2. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)
3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Вторая разминка
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. ебекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
После короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 75,89
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 67,43
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,29
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,45
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 58,93
6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 54,33
7. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 52,30
8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 51,75
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