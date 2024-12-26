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Катарина Гербольдт: «Степанова и Букин для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости»

Катарина Гербольдт считает, что молодые дуэты слабее Степановой и Букина.

Александра Степанова и Иван Букин победили в танцах на льду на чемпионате России в Омске, серебро завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, бронзу – Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

«В танцах для меня все очевидно, я всегда была фанатом пары Степанова/Букин. Они для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости.

Смотришь на ребят и понимаешь, что на сегодняшний день они – лучше всех. Сразу видна уверенность в себе, качество каждого элемента, стать. Это скатанная пара, которая с закрытыми глазами друг друга сможет найти на льду. Много хороших, молодых ребят, но, к сожалению, пока, на мой взгляд, они слабее Александры и Ивана», – сказала Гербольдт.

«Вау-эффекта не было. Сильного отпечатка не оставила программа ни одного другого дуэта, не прочувствовала и столь сильную внутреннюю энергетику ни у кого. На сегодняшний день, по крайней мере, это так.

Сложно сказать, как справедливо распределить призовые места. Касаемо очереди, много говорят, что этот фактор присутствует. Мне нравится пара Кагановская/Некрасов, но все-таки им пока не хватает взрослого катания. Они очень яркие, особенно Василиса, приятно за ними следить. О них много говорили, но для меня большим открытием стал их номер на турнире шоу-программ. Настолько ярко выступили, что сразу посмотрела на ребят другими глазами.

Если говорить про Хавронину и Нарижного, признаюсь честно – не могу назвать себя поклонником этого дуэта. Не знаю, чего мне не хватает. Но не цепляют», – добавила экс-фигуристка.

Очередь губит наши танцы – это выльется в разочарование на Олимпиаде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoВасилиса Кагановская
logoАлександра Степанова
logoсборная России
Катарина Гербольдт
logoИрина Хавронина
logoИван Букин
logoДевид Нарижный
танцы на льду
logoМаксим Некрасов
logoчемпионат России
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