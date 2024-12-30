Худайбердиева о российских танцах на льду: «Молодых никто искусственно не придерживает, как это было испокон веков. Это хорошая тенденция для развития»
Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным. На чемпионате России в Омске они завоевали серебро.
«Давайте все признаемся – интерес и интрига в танцах на льду в новом сезоне были ничем не хуже мужского одиночного!
Главное событие года в танцах – выход бывших юниоров в «открытое море». И, как мне кажется, очень успешное. На этапах Гран-при Хавронина/Нарижный оказывались сильно ближе к Степановой/Букину, чем в том сезоне, а Кагановская/Некрасов и вовсе обошли нас с Егором в ритм-танце в Петербурге.
В конечном итоге побеждает мастерство, опыт и крепкие нервы. Но молодых никто искусственно не придерживает, как это было испокон веков, и я думаю, это хорошая тенденция для развития.
А помните, как все жаловались и ругали танцоров за все эти распады и смены партнеров? И что мы в итоге получили? Шикарное новое поколение талантливых дуэтов. Получается, все-таки лучшее не враг хорошего?) Всего в шаге от пьедестала танцевальная революция», – написала Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».
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