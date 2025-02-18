Попова об олимпийском отборе у пар: «Исходя из результатов этого сезона, логичнее ставить в запас Хабибуллину и Княжука»
– Что мешает Бойковой/Козловскому показывать чистые прокаты и результат?
– Мне кажется, зацикленность на ошибках, страх проиграть, снова ошибиться, зацикленность на ближайших соперниках. Конечно, не сложно стушеваться, глядя на Мишину и Галлямова, которые показывают просто невероятную, ошеломляющую стабильность на протяжении четырех сезонов из старта в старт.
В целом Дима и Саша умеют все. И умеют кататься шикарно. Катаясь у Тамары Николаевны (Москвиной), они показывали чистейшее катание, становились лучшими в Европе.
Бывают в карьерах спортсменов провальные старты и даже провальные сезоны. Но после падений всегда следуют взлеты, если продолжать бороться. Вопрос только в том, как долго еще ребята будут возвращаться на пик формы.
Очевидно, что там вопрос исключительно головы, и со слов ребят, их тренерский штаб работает в этом направлении. Надеюсь, уже в следующем сезоне мы увидим Сашу и Диму уверенными в себе, – сказала Бетина Попова.
– Кого нужно ставить запасными на отборочный турнир к Олимпиаде?
– Исходя из результатов этого сезона, логичнее, конечно, ставить в запас Наташу и Илью. У ребят сложнейший контент, качественное катание. Они уже успели заматереть на мастерском уровне, ребята достаточно стабильны. Под руководством Нины Михайловны Мозер ребята начали раскрываться по‑новому.
Мне кажется, они в будущем должны задавать направление в парном катании, потому что у них есть все для этого: качественные парные элементы и сложнейшие прыжки. Все это органично вписано в сложные красивые программы, поставленные Анжеликой Крыловой, – добавила тренер и хореограф.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий