Попова об олимпийском отборе у пар: «Исходя из результатов этого сезона, логичнее ставить в запас Хабибуллину и Княжука»

Попова считает, что запасными на отбор на ОИ должны быть Хабибуллина и Княжук.

– Что мешает Бойковой/Козловскому показывать чистые прокаты и результат?

– Мне кажется, зацикленность на ошибках, страх проиграть, снова ошибиться, зацикленность на ближайших соперниках. Конечно, не сложно стушеваться, глядя на Мишину и Галлямова , которые показывают просто невероятную, ошеломляющую стабильность на протяжении четырех сезонов из старта в старт.

В целом Дима и Саша умеют все. И умеют кататься шикарно. Катаясь у Тамары Николаевны (Москвиной), они показывали чистейшее катание, становились лучшими в Европе.

Бывают в карьерах спортсменов провальные старты и даже провальные сезоны. Но после падений всегда следуют взлеты, если продолжать бороться. Вопрос только в том, как долго еще ребята будут возвращаться на пик формы.

Очевидно, что там вопрос исключительно головы, и со слов ребят, их тренерский штаб работает в этом направлении. Надеюсь, уже в следующем сезоне мы увидим Сашу и Диму уверенными в себе, – сказала Бетина Попова .

– Кого нужно ставить запасными на отборочный турнир к Олимпиаде?

– Исходя из результатов этого сезона, логичнее, конечно, ставить в запас Наташу и Илью. У ребят сложнейший контент, качественное катание. Они уже успели заматереть на мастерском уровне, ребята достаточно стабильны. Под руководством Нины Михайловны Мозер ребята начали раскрываться по‑новому.

Мне кажется, они в будущем должны задавать направление в парном катании, потому что у них есть все для этого: качественные парные элементы и сложнейшие прыжки. Все это органично вписано в сложные красивые программы, поставленные Анжеликой Крыловой , – добавила тренер и хореограф.