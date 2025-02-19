Александр Энберт: «На сегодняшний день Гуменник – самый сильный одиночник в России. Если считать финал Гран-при отбором на квалификационный турнир, Петр должен поехать»

Александр Энберт считает Петра Гуменника сильнейшим одиночником в России.

«Думаю, что мужской вид в этот раз на финале Гран‑при был действительно самым интересным, самым конкурентным, самым запоминающимся. На данный момент, объективно, Петр Гуменник – самый сильный. Причем в такой сложной борьбе занять первое место.

В принципе, как и на чемпионате России для Влада Дикиджи , стать первым среди стольких сильных спортсменов было огромным достижением, настоящим спортивным успехом. Так же сейчас Петр завоевал золото с чистейшим прокатом и прекрасными прыжками. Огромное количество четверных, интересные и очень хорошо исполненные программы. Очень понравился Марк Кондратюк , Евгений Семененко , Влад Дикиджи тоже прекрасно выступил. В общем, было очень‑очень интересно смотреть.

Сложно сказать, кто самый сильный одиночник и кто должен поехать на Олимпийские игры. Как мы видим, на протяжении сезона спортсмены меняются между собой, то один выбивается в лидеры, то второй. Можно сказать, что и прошлый сезон был очень конкурентным, сложно выделить действительно одного явного фаворита, такого, например, как Аделия Петросян в женском одиночном, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании или Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду.

Но я сторонник спортивного принципа. И, конечно, на данный момент, на сегодняшний день Петр Гуменник – самый сильный одиночник в России, потому что он победил всех остальных в финале Гран ‑при России. Если считать этот турнир отборочным на квалификационный турнир, то получается, Петр Гуменник должен поехать.

Если выставлять какие‑то более сложные требования, например, учитывать соревнования за весь сезон или за последние два сезона и складывать результаты, то здесь, конечно, уже становится сложнее. Нужно смотреть итоговые таблицы прошлых турниров, кто и какие места занимал, чтобы складывать их баллы.

Думаю, еще есть над чем подумать по поводу отправки на квалификационный турнир. Но на данный момент для меня Петр Гуменник – лучший. И это, думаю, абсолютно заслужено», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде.