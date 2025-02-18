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Леонова об олимпийском отборе: «Я бы поставила на Кондратюка. Гуменник прибавлял по ходу сезона, но кандидатура Марка представляется более логичной»

Алена Леонова заявила, что отправила бы на олимпийский отбор Марка Кондратюка.

Фигурист занял второе место в финале Гран-при России в Красноярске, победил Петр Гуменник.

– Мужской турнир изначально таил в себе наибольшую интригу. Вас удивил исход борьбы?

– Да. Были неожиданны как сам факт победы Гуменника, так и его гигантские баллы.

– Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, которого выхватила на трибуне камера во время телетрансляции, даже руками всплеснул, увидев оценку будущего победителя.

– Притом Петр заслужил свои баллы, включая «грибы», как фигуристы называют всякие надбавки. Прокат получился фантастическим. Если раньше у Гуменника случались многочисленные недокруты, то теперь все прыжки были в плюсовой зоне.

– Кого же отправлять на олимпийский отборочный турнир в Пекин?

– Это очень сложный вопрос. На мой взгляд, в круг претендентов входят фигуристы из топ-5 по итогам соревнований в Красноярске. Не знаю, как федерация будет решать. Чем руководствоваться? Если результатами чемпионата страны, то ехать должен Владислав Дикиджи, если последним стартом, то Гуменник. Опыта больше у Марка Кондратюка и Евгения Семененко.

– Если судить по стабильности последних выступлений, то преимущество должно быть у Дикиджи. А вы кого выбрали бы?

– Я бы, пожалуй, поставила на Кондратюка. Он тоже достаточно стабильный и имеет опыт участия в Олимпийских играх. Правда, на чемпионате России провалил произвольную программу. Но в ней тогда и Гуменник выступил неудачно. Петр прибавлял по ходу сезона и, в конце концов, выстрелил. И все же кандидатура Кондратюка представляется более логичной, – сказала серебряный призер ЧМ-2012.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ОКР
logoЕвгений Семененко
logoАлена Леонова
logoВладислав Дикиджи
олимпийская квалификация
logoПетр Гуменник
logoСерия Гран-при России
logoМарк Кондратюк
мужское катание
logoсборная России
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