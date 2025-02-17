Попова об участнике олимпийского отбора: «Если бы меня спросили после чемпионата России, я бы сказала — Дикиджи, если после финала Гран-при — Гуменник»
«Финал Гран‑при у мужчин был одним из самых ярких событий сезона. В целом, мне лично тяжело выделить однозначного лидера в этом сезоне.
Можно сказать, что наше мужское одиночное катание сейчас на высшем уровне, потому что каждый из лидеров в состоянии показывать очень качественное исполнение обеих программ даже при эмоциональном давлении.
Разумеется, федерации будет сложно сделать выбор, потому что, действительно, у всех парней есть свои плюсы и минусы.
У Марка Кондратюка есть опыт Олимпиады и международных турниров. Петр Гуменник показал, что способен выйти на пик формы к датам, приближенным к Олимпийским.
Если брать в целом все выступления Евгения Семененко, то он очень стабилен. Владислав Дикиджи показывает просто сумасшедшие прыжки. Была бы возможность, я бы отправила на Олимпиаду всех.
Если бы меня спросили после чемпионата России, я бы сказала — Дикиджи, если после Финала — Гуменник», — сказала Попова.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
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