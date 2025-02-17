Бетина Попова рассказала, кого из фигуристов отправила бы на олимпийский отбор.

«Финал Гран‑при у мужчин был одним из самых ярких событий сезона. В целом, мне лично тяжело выделить однозначного лидера в этом сезоне.

Можно сказать, что наше мужское одиночное катание сейчас на высшем уровне, потому что каждый из лидеров в состоянии показывать очень качественное исполнение обеих программ даже при эмоциональном давлении.

Разумеется, федерации будет сложно сделать выбор, потому что, действительно, у всех парней есть свои плюсы и минусы.

У Марка Кондратюка есть опыт Олимпиады и международных турниров. Петр Гуменник показал, что способен выйти на пик формы к датам, приближенным к Олимпийским.

Если брать в целом все выступления Евгения Семененко, то он очень стабилен. Владислав Дикиджи показывает просто сумасшедшие прыжки. Была бы возможность, я бы отправила на Олимпиаду всех.

Если бы меня спросили после чемпионата России, я бы сказала — Дикиджи, если после Финала — Гуменник», — сказала Попова.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа