Радионова об олимпийском отборе: «Кто выиграл чемпионат России, тот и должен ехать. В мужском катании Дикиджи, а запасным – Гуменник»
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде, а также по одному запасному.
«Я думаю, что в танцах, парах и женском одиночном катании все понятно: Степанова и Букин, Мишина и Галлямов, Аделия Петросян – это стабильные лидеры. А вот у парней все сложнее, потому что очень много классных ребят, многие достойны ехать.
Но мне кажется, что тот, кто выиграл чемпионат России, тот и должен ехать. В мужском одиночном катании Дикиджи, а запасным – Петр Гуменник, который на протяжении нескольких сезонов показывает очень высокий результат.
Гуменник близко катается с Женей Семененко, но он заслужил свое место и финал Гран-при это демонстрирует. Мне очень импонирует его катание, он может достойно выступить. Но все-таки главный старт сезона – чемпионат России. И по-спортивному будет, если на отбор поедут чемпионы страны», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Радионова.
Репортаж изнутри кипящей фигурки: все запуталось с отбором на Олимпиаду
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