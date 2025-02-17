Мария Касумова: «Синицына закончила соревнования на хорошей ноте. Заявку на шоу‑турнир подали, есть интересная идея»

Ксения Синицына подала заявку на участие в турнире шоу‑программ в Санкт‑Петербурге.

Об этом сообщила ее тренер и хореограф Мария Касумова.

В текущем сезоне Синицына стала десятой на чемпионате России и седьмой – в финале Гран-при.

«Можно сказать, что Ксения закончила соревнования на хорошей ноте. На результаты по сезону повлияло много факторов, но они никого не интересуют. Никакие оправдания никому никогда неинтересны.

Заявку на шоу‑турнир подали, есть интересная идея», — сказала Касумова.