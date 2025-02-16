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Елена Радионова: «Петросян показала характер в произвольной программе. Не все получилось идеально, тем не менее она сделала два ультра‑си, это непросто»

Елена Радионова назвала заслуженной победу Петросян в финале Гран-при России.

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян ошиблась на тройной акселе в произвольной программе, но после этого чисто исполнила два четверных тулупа (один в каскаде) и остальные прыжковые элементы. 

«Аделия — молодец, она показала характер в произвольной программе. Понятно, что не все получилось идеально. Тем не менее она сделала два прыжка ультра‑си, два четверных. Это непросто.

Петросян показала достойный прокат, она заслужила победу в Красноярске», — сказала Радионова. 

«Мишина и Галлямов, как обычно, выступили на высоком уровне. Уже какой сезон они показывают стабильное катание. Нет сомнений, что они первая спортивная пара страны. С каждым стартом ребята укрепляют свои позиции», — цитирует Радионову «Матч ТВ».

«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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пары
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logoСерия Гран-при России
женское катание
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