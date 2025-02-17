Шоу Медведевой пройдет в мае в Монголии. Она выступит продюсером и участницей
Ледовое шоу Евгении Медведевой пройдет в мае в Монголии.
Двукратная чемпионка мира выступит как организатор мероприятия, а также выйдет на лед.
Также в шоу примут участие Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Максим Ковтун, Морис Квителашвили, Александр Энберт, Софья Самодурова, Артем Федорченко и другие фигуристы.
Шоу состоятся 24 и 25 мая на «Степпе Арене» в Улан-Баторе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм team.moonbear
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