46

Шоу Медведевой пройдет в мае в Монголии. Она выступит продюсером и участницей

Ледовое шоу Евгении Медведевой пройдет в мае в Монголии.

Двукратная чемпионка мира выступит как организатор мероприятия, а также выйдет на лед. 

Также в шоу примут участие Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Максим Ковтун, Морис Квителашвили, Александр Энберт, Софья Самодурова, Артем Федорченко и другие фигуристы. 

Шоу состоятся 24 и 25 мая на «Степпе Арене» в Улан-Баторе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм team.moonbear
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
logoАлексей Ягудин
logoЕлизавета Туктамышева
logoМаксим Ковтун
Морис Квителашвили
logoЕлизавета Худайбердиева
logoЕгор Базин
logoСофья Самодурова
Александр Энберт
Артем Федорченко
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Туктамышева, Мозалев, Даниелян, Синицина и Кацалапов, Худайбердиева и Базин выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
3428 января, 10:04
Ледовое шоу Медведевой. Трусова, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов выступили с номерами
12115 ноября 2024, 19:28
Стали известны пары участников «Ледникового периода»: Валя Карнавал – Кацалапов, Туктамышева – Сопельник, Тотьмянина – Т-Killah, Дина и Арины Аверины – с Соловьевым и Морозовым
12328 октября 2024, 12:23
Рекомендуем
Главные новости
«Мы надеемся, что Аделия будет здорова, но безумные вещи случаются». Горбачева и ее тренеры репостнули сторис, в которой Алину назвали главной претенденткой на замену Петросян
171сегодня, 17:03
Олег Татауров: «Дикиджи — молодец, за все боролся, все мог. Я очень доволен сезоном, хоть он еще и не подошел к концу»
13сегодня, 16:02
Тутберидзе и Глейхенгауз поставят Медведевой показательный номер
146сегодня, 15:26
Бестемьянова о том, кто должен отбираться на Олимпиаду: «Нужно составить таблицу значимых выступлений – этапы Гран-при, ЧР, финал. Можно прыжковый турнир включить»
134сегодня, 13:05
Татауров о перспективах Дикиджи выступить на отборе к ОИ: «Пусть решает федерация. Все лидеры нашего фигурного катания достойны поехать на отборочный турнир»
38сегодня, 12:51
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс
20сегодня, 12:06
Тарасова об отборе на Олимпиаду: «Кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? ISU будет решать этот вопрос где-то к лету»
164сегодня, 11:27
Александр Галлямов: «Не могу сказать, что наша с Мишиной пара находится на пике. Знаем, что нам нужно улучшать, работы еще предстоит много»
37сегодня, 10:47
Лакерник об олимпийском отборе: «Федерации надо смотреть не только на уровень спортсменов, но и на критерии ISU»
82сегодня, 10:39
Катарина Гербольдт: «Фаворита в российском мужском катании сейчас нет. Первую половину сезона выделялся Кондратюк, но во второй он подсдал»
24сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
45вчера, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому мне было морально очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
3вчера, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
1вчера, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
15 февраля, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Рекомендуем