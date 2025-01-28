Туктамышева, Мозалев, Даниелян, Синицина и Кацалапов, Худайбердиева и Базин выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»
Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Шоу пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене». Также в нем выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Андрей Мозалев, Артур Даниелян.
«Тема взаимодействия противоположностей всегда выглядят захватывающе. Отношения между людьми часто развиваются от противоречий к единству. Но бывает и обратная сторона медали. Эту многогранность мы хотим передать через искусство. В День всех влюбленных через спорт и музыку мы продемонстрируем зрителям настоящие эмоции, страсть и драму на льду», – сказала Синицина.
Ранее также анонсировалось, что в шоу выступят Александра Игнатова (Трусова), Евгения Медведева, Александр Энберт, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем