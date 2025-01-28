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Туктамышева, Мозалев, Даниелян, Синицина и Кацалапов, Худайбердиева и Базин выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Елизавета Туктамышева примет участие в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Шоу пройдет 14 февраля на «ЦСКА Арене». Также в нем выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Андрей Мозалев, Артур Даниелян.

«Тема взаимодействия противоположностей всегда выглядят захватывающе. Отношения между людьми часто развиваются от противоречий к единству. Но бывает и обратная сторона медали. Эту многогранность мы хотим передать через искусство. В День всех влюбленных через спорт и музыку мы продемонстрируем зрителям настоящие эмоции, страсть и драму на льду», – сказала Синицина.

Ранее также анонсировалось, что в шоу выступят Александра Игнатова (Трусова), Евгения Медведева, Александр Энберт, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕлизавета Туктамышева
logoАндрей Мозалев
танцы на льду
logoАртур Даниелян
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