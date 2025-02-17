Тарасова об отборе на Олимпиаду: «Кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? ISU будет решать этот вопрос где-то к лету»
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам участвовать в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может представить по одному спортсмену (паре) в каждом виде программы.
Отборочные соревнования к Олимпиаде пройдут в Пекине 17-21 сентября.
«Я проконсультировалась с генеральным директором ФФККР Александром Коганом – новое положение (об участниках отбора) вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один.
А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
«ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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