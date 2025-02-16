Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»

Тарасова назвала Мишину и Галлямова российской надеждой на Олимпийские игры.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов сегодня выиграли финал Гран-при России в парном катании (231,95 балла). Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (219,80), третьими – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

«Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Не помню, чтобы они что-то не делали. Они могут делать чуть лучше или чуть хуже, но они стабильны. Это наша надежда на Олимпийские игры», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.