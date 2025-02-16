Татьяна Тарасова: «Бойкова и Козловский были прекрасной, скатанной парой. Сейчас не знаю, что с ними происходит»

Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях Бойковой и Козловского.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на чемпионате России заняли второе место, в финале Гран-при – третье.

«Они были прекрасной, скатанной парой. Сейчас не знаю, что с ними происходит.

Работа с психологом? У них есть тренер, который должен решить, что им делать, чтобы дальше добиваться хорошего результата», – сказала Тарасова.

«Мы не катались, а мучились». Бойкова и Козловский не расходятся, даже хвалят тренеров