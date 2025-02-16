Тарасова об олимпийском отборе: «Неправильно сейчас говорить свое мнение, впереди еще следующий сезон. Но Петросян – первый претендент»
Фигуристка победила в финале Гран-при России в Красноярске.
– Соревнования были очень высокого уровня, не уступают чемпионату страны. Завидую всем, кто побывал на финале Гран-при и увидел это вживую, потому что был полный зал. Это потрясающее зрелище. В каждом виде у нас есть очень интересные представители: и пары, и одиночники что у мальчиков, что у девочек.
– Петросян доказала, что является главным кандидатом на то, чтобы поехать на олимпийский отбор?
– Как я вам могу это сказать? Значит, остальным надо сейчас перестать тренироваться? Считаю, что неправильно сейчас говорить свое мнение, потому что впереди еще следующий сезон. Но, конечно, Аделия – первый претендент на то, чтобы поехать на олимпийский отбор, – сказала Тарасова.
Федерация фигурного катания России должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.
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