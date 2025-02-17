«Макар, ой, Марк… Извини». Загитова – Кондратюку на записи влога о финале Гран-при

Алина Загитова пошутила об оговорке диктора, перепутавшего имя Марка Кондратюка.

Первый канал опубликовал влог олимпийской чемпионки после финала Гран-при России в Красноярске. Загитова пообщалась с участниками мужского турнира, в том числе с серебряным призером Кондратюком .

Ранее диктор арены в Красноярске назвал фигуриста Макаром , а не Марком, объявляя о его выходе на лед перед произвольной программой.

Загитова: Макар, ой, Марк… Извини. Как ты себя чувствуешь?

Кондратюк: Шутка смешная, если повторить ее дважды (улыбается).

Загитова: Все мы поняли (смотрит в камеру).

Кондратюк: Да, это было неожиданно, это немножко разрядило тяжелую атмосферу, которая витала перед прокатом.

Загитова: Ты посмеялся?

Кондратюк: Ну, поржал, да. Может, это было не видно визуально, я не очень помню. Но внутри это было, да.

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