«Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится». Загитова записала влог с фигуристами перед Кубком Первого канала среди юниоров
Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал. Загитова поговорила со Львом Лазаревым, Эдуардом Карартыняном, Никитой Сарновским, Николаем Колесниковым, Алисой Двоеглазовой и другими.
– Как отдыхаешь вообще? – спросила фигуристка у Льва Лазарева.
– Никак.
– Ну, учишься, наверное?
– Учусь, да.
– Точно учишься? Хорошо?
– Да, хорошо. Прям отлично.
– Ребята, у нас тут гений, мегамозг. Ну, давай теорему Пифагора.
– Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
– Офигеть... Реально умные люди. Слушай, а ты свои знания применяешь на льду? Так, мне надо ехать, там теорему какую-нибудь вспомню. Нет такого?
– Нет. Там не до теорем немного просто.
– К кому в команду хочешь? К Анне Щербаковой или к Александре Трусовой?
– Мне без разницы.
– Так нельзя говорить. Потому что все девочки хорошие, ко всем хочется.
– Я то же самое сказал. Мне без разницы, к кому в команду я попаду.
– Потому что все девочки хорошие.
– Нет, потому что мне просто без разницы.
– Ладно. Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится.
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