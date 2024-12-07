«Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится». Загитова записала влог с фигуристами перед Кубком Первого канала среди юниоров

Алина Загитова пообщалась с юниорами перед Кубком Первого канала.

Влог олимпийской чемпионки опубликовал Первый канал. Загитова поговорила со Львом Лазаревым, Эдуардом Карартыняном, Никитой Сарновским, Николаем Колесниковым, Алисой Двоеглазовой и другими.

– Как отдыхаешь вообще? – спросила фигуристка у Льва Лазарева.

– Никак.

– Ну, учишься, наверное?

– Учусь, да.

– Точно учишься? Хорошо?

– Да, хорошо. Прям отлично.

– Ребята, у нас тут гений, мегамозг. Ну, давай теорему Пифагора.

– Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.

– Офигеть... Реально умные люди. Слушай, а ты свои знания применяешь на льду? Так, мне надо ехать, там теорему какую-нибудь вспомню. Нет такого?

– Нет. Там не до теорем немного просто.

– К кому в команду хочешь? К Анне Щербаковой или к Александре Трусовой?

– Мне без разницы.

– Так нельзя говорить. Потому что все девочки хорошие, ко всем хочется.

– Я то же самое сказал. Мне без разницы, к кому в команду я попаду.

– Потому что все девочки хорошие.

– Нет, потому что мне просто без разницы.

– Ладно. Ты какой-то слишком умный, мне это не нравится.