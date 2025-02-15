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«Это был Семененко, который вел себя не очень адекватно». Загитова показала влог с коротких программ мужчин на финале Гран-при России

Загитова показала влог с коротких программ мужчин на финале Гран-при России.

Алина поговорила с Евгением Семененко, Владиславом Дикиджи, Петром Гуменником и Марком Кондратюком.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Первый канал
logoАлина Загитова
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