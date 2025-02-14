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  • Марк Кондратюк: «Меня поразило начало турнира, когда катали Семененко и Гуменник. Когда увидел, что там за сто баллов, понял, что сегодня придется стараться»
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Марк Кондратюк: «Меня поразило начало турнира, когда катали Семененко и Гуменник. Когда увидел, что там за сто баллов, понял, что сегодня придется стараться»

Марк Кондратюк объяснил, почему поменял музыку в короткой программе.

Сегодня Кондратюк одержал победу в короткой программе в финале Гран-при России в Красноярске с результатом 104,70 балла. 

«Сдержанная радость. Радость от того, что получилось сегодня эмоционально и хорошо, сдержанная – потому что пытаюсь сохранить силы на завтра.

Поменял музыку? Не показалось, ее чуть-чуть поменяли. Такая мысль была еще во время постановки программы прошлой весной, что есть вот такая опция. И сегодня мы решили ей воспользоваться.

Всегда интересно попробовать что-то новое в жизни. Новая музыка – это тоже интересно. Не потому, что она лучше или хуже, а потому что свежая. А в плане накатывания ничего не поменялось, чуть-чуть ритм поменялся ввиду акцентов музыкальных. Минут 20-30 я ее покатал, чтобы попасть во все акценты. Вроде бы было неплохо.

Лично для меня самое страшное – это первый прыжок, независимо от того, сложный он или легкий. Всегда страшно немного начать, дальше становится проще, ты становишься раскрепощеннее.

Я знал все результаты, кто как выступил. Наверное, меня поразило начало турнира, когда катали Женя и Петя. Когда увидел, что там за сто баллов, то понял, что сегодня, похоже, придется стараться», – сказал Кондратюк в эфире Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
logoМарк Кондратюк
мужское катание
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