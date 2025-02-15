Диктор арены в Красноярске назвал Марка Кондратюка «Макаром» перед его прокатом в финале Гран-при

Диктор арены назвал Марка Кондратюка «Макаром» в финале Гран-при России.

Сегодня фигуристы выступили с произвольными программами в Красноярске. Марка перед его выходом на лед объявили как «Макара Кондратюка».

Марк набрал 294,06 балла в сумме и занял второе место. Победил Петр Гуменник (314,54).