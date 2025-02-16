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Аделия Петросян: «Неудачный для меня старт случился. Хотелось бы более триумфально выиграть, хотя бы приличнее»

Петросян заявила, что хотела бы более триумфально победить в финале Гран-при.

Аделия Петросян выиграла золото в финале Гран-при России в Красноярске. В произвольной программе она сорвала тройной аксель.

– Необычно, нервно. Почему‑то здесь аксель не шел, бывает такой период. Понимала, что у меня нет элемента, случился перекидной, минус 10 баллов будет. Старалась собрать волю в кулак.

Надо прислушиваться к более опытным людям и не пытаться по‑своему все сделать. Я не про аксель.

– Что сказали тренеры?

– Ничего хорошего там не было. Удивление, шок. Мне кажется, у них в голове были все те же слова, что и у меня.

Неудачный для меня старт случился, хоть я и выиграла. Это, конечно, здорово. Но хотелось бы более триумфально выиграть, хотя бы приличнее. Не могу сказать, что я перфекционистка или максималистка, эти качества начинают проявляться только на соревнованиях, в обычной жизни нет.

– Со здоровьем все в порядке?

– Ничего глобального вообще нет. Не из‑за этого я сделала перекидной. На тренировках бывают бабочки, но чтобы я сделала перепрыжку – это впервые в моей жизни. Все самое плохое, что можно было себе сказать, я сказала, – сказала Петросян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
женское катание
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