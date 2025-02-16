Алина Горбачева: «Выступление в произвольной не самое удачное. Очень обидно, что после сальхова немного опустила голову и не собралась на тройной»

Алина Горбачева назвала не самым удачным прокат в финале Гран-при России.

Фигуристка заняла второе место на турнире в Красноярске.

«Выступление в произвольной было не самое удачное. Очень обидно, что после сальхова немного опустила голову и не собралась на тройной. Тройные я прыгаю очень давно, и обидно, когда они не получаются. Это не связано с травмой, это связано с тем, что после сальхова я расстроилась и отпустила контроль.

Наверное, падение с флипа привело меня в себя, я сказала, что надо делать все чисто. Падать с тройных прыжков совсем нельзя. Я собралась и докатала все остальное чисто.

Местом довольна, это первое серебро и первая медаль в финале Гран‑при. Я была счастлива, что сюда доехала, старалась показывать то, что нарабатывала. В целом медаль, конечно, хотелось.

Как буду отмечать медаль? Не могу сказать, что я себя не радую в обычной жизни. У спортсменов очень хорошая жизнь, они не живут печалями каждый день. Я радуюсь чаще, чем после соревнований», – сказала Горбачева.