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Горбачева об олимпийском отборе: «Давления нет, наоборот, дает уверенность, что есть шанс на такой важный турнир»

Алина Горбачева заявила, что не чувствует давления из-за олимпийского отбора.

Сегодня фигуристка Горбачева заняла второе место в короткой программе финала Гран-при России в Красноярске (76,76 балла). Лидирует Софья Муравьева (77,01), третьей идет Аделия Петросян (75,91).

– Сейчас я уже успокоилась после проката. Перед ним было очень волнительно, так как последний раз катала программу с вращениями две недели назад. Нога беспокоила на вращениях. Но рада, что все получилось хорошо, спокойно, четенько.

У меня компрессионный бандаж, который поддерживает мышцы, чтобы было менее больно. На прыжках нога не беспокоит, но на вращениях есть такие позиции, которые бывает больно делать. Не очень хочу акцентировать внимание на травме, потому что они бывают у всех спортсменов.

Спорт без травм практически невозможен. У меня было контрольное исследование. Врачи сказали, что есть уменьшение, все хорошо, дали добро на соревнование. Сказали, что ухудшений и серьезных последствий не будет.

Я очень рада [участвовать в финале Гран‑при], не хотела сниматься. Я катала программы без позиций, которые было больно делать. Целиком программы катала надели полторы-две назад. Будут ли четверные в произвольной? Увидите завтра.

– Есть ли давление из‑за того, что на этом турнире может решиться, кто поедет на Олимпиаду?

– Давления нет, наоборот, дает уверенность в том, что есть шанс на такой важный турнир. В целом, во время проката об этом не думаю. Между иногда думаю, дает заряд показывать хороший результат, – сказала Горбачева.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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