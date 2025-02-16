Горбачева дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России
Алина Горбачева дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России.
Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой.
Она исполнила четверной сальхов – двойной тулуп, упала с четверного сальхова и тройного флипа, затем сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной сальхов.
Горбачева получила за прокат 147,60 балла (81,91 – за технику), итоговая сумма – 224,36 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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