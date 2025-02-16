Алина Горбачева дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой.

Она исполнила четверной сальхов – двойной тулуп, упала с четверного сальхова и тройного флипа, затем сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной сальхов.

Горбачева получила за прокат 147,60 балла (81,91 – за технику), итоговая сумма – 224,36 балла.