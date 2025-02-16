Петросян сделала два четверных тулупа, но сорвала тройной аксель в произвольной программе в финале Гран-при России
Аделия Петросян сорвала тройной аксель в произвольной в финале Гран-при.
Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой.
Она сорвала тройной аксель (не оторвалась ото льда), далее исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.
Петросян получила за прокат 162,88 балла (88,92 – за технику), итоговая сумма – 238,79 балла.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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