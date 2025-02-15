Аделия Петросян: «Думаю о международных стартах. Посмотрим, что судьба решит»

Фигуристка Аделия Петросян оценила свое выступление в финале Гран-при России в Красноярске.

17-летняя Петросян набрала в короткой программе 75,91 балла и лидирует после первой разминки. В прокате она упала с тройного акселя.

– Я знаю, что технически сделала не так. С акселя в короткой я вообще не падала, первый раз. Бывает. Главное, на самом главном старте прыгать.

Конечно, важно всегда прыгать. Будем настраиваться. Думаю о международных стартах, посмотрим, что судьба решит.

– Не давит такая ответственность?

– Стараюсь не думать. Стараюсь подавлять эмоции и с холодной головой воспринимать все новости, события. Я эмоциональный человек, в моей ситуации в данном спорте нужно их отключать, я над этим работаю, стараюсь, – сказала Петросян.