Аделия Петросян: «Думаю о международных стартах. Посмотрим, что судьба решит»
Фигуристка Аделия Петросян оценила свое выступление в финале Гран-при России в Красноярске.
17-летняя Петросян набрала в короткой программе 75,91 балла и лидирует после первой разминки. В прокате она упала с тройного акселя.
– Я знаю, что технически сделала не так. С акселя в короткой я вообще не падала, первый раз. Бывает. Главное, на самом главном старте прыгать.
Конечно, важно всегда прыгать. Будем настраиваться. Думаю о международных стартах, посмотрим, что судьба решит.
– Не давит такая ответственность?
– Стараюсь не думать. Стараюсь подавлять эмоции и с холодной головой воспринимать все новости, события. Я эмоциональный человек, в моей ситуации в данном спорте нужно их отключать, я над этим работаю, стараюсь, – сказала Петросян.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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