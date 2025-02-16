Мухортова о сорванной поддержке: «Никаких оправданий быть не может, они никому не интересны. Накосячили»

Мухортова и Евгеньев высказались о сорванной поддержке в финале Гран-при России.

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали четвертыми в финале Гран-при России в Красноярске.

Евгеньев : Позавчера меня спрашивают: считаете ли вы короткую лучшим прокатом в жизни или в сезоне, не помню. Я говорю: «Вы знаете, лучшим – точно нет, одним из лучших – да». Вечером во всех пабликах: «Дмитрий Евгеньев : это наш лучший прокат в сезоне». Господа, давайте быть объективнее чуть-чуть (улыбается)?

Так здорово начали, здорово же и хотели закончить, но даже продолжить не смогли. В паре виноваты оба, поэтому это наша общая ошибка, оба понесем ответственность и наказание, сделаем выводы, чтобы ее не допускать.

Мухортова : Никаких оправданий быть не может, они никому не интересны. Накосячили.

Евгеньев : Нервы помешали? Это самый спокойный старт в сезоне. Не знаю почему – самый волнительный, желанный, но тем не менее самый приятный и кайфовый. Не было такого накала, как на чемпионате России, когда все были как на иголках. Здесь расчилловочка была, но чуть-чуть нам чего-то не хватило.