Дмитрий Козловский: «Сезон неудачный. Шли по нарастающей, но потом что-то разладились»

Дмитрий Козловский отметил разлад в паре с Александрой Бойковой в этом сезоне.

Сегодня Козловский и Бойкова заняли третье место в финале Гран-при России, а в декабре стали серебряными призерами чемпионата страны. Оба турнира выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Сезон неудачный, который хорошо начинался. Шли по нарастающей, но потом что-то разладились. Это исключительно наши с Сашей проблемы. К тренерам нет вопросов, они всегда были с нами и всегда поддерживали. Сложилось так, что со своей работой именно на соревнованиях мы не справились. Обидно за нашу команду, люди нас взяли, проделали свою работу и сделали это профессионально», – сказал Козловский, чьи слова приводит Sport24.

«Рады, что все это закончилось», – добавила Бойкова.

Также фигуристы после финала Гран-при высказались о том, как оценивают свою работу.

«Там оценивать нечего», – цитирует Бойкову «Матч ТВ».

«Не катались, а мучались. Единственное, хочу сказать, что очень рад, что мы дотерпели и обошлись без грубых ошибок на простых элементах в конце программы. Приходилось терпеть и докатывать программу.

Обидно за Мухортову и Евгеньева, из‑за того, что они сорвали поддержку. Они заслуживали быть выше, я знаю, сколько они работают. Они сделали нам такой «подарок». Если бы они дотерпели, они заслуживали бы быть на пьедестале, думаю, даже больше, чем мы сегодня», – заявил Козловский.

«Опять из-за меня проигрываем?» Слезы и отчаяние после прокатов – новая реальность Бойковой и Козловского