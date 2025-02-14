Наталья Бестемьянова: «Не особо понимаю, зачем обсуждать Бойкову и Козловского. Их психологические проблемы пусть решают тренеры»

Наталья Бестемьянова заявила, что ей неинтересно обсуждать Бойкову и Козловского.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы у пар в финале Гран-при России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатались с ошибками и идут четвертыми.

«Зачем обсуждать Бойкову и Козловского, я не особо понимаю. Психологические проблемы пары, которая заняла четвертое место в короткой программе, пусть решают тренеры. Мне же более интересно поговорить про тех, кто классно откатал», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

– Думаю, что [у Мишиной и Галлямова] был лучший прокат сезона. Анастасия и Александр действовали очень слаженно по качеству элементов. Они просто сверкали в своей программе, да и вообще было очень много составляющих, которые вылились в такой успех.

– Как думаете, после такой короткой программы, у них будут конкуренты в произвольной?

– Нельзя так говорить. Пускай ребята катаются, делают свое дело, а уже после будем резюмировать их выступление. Хочу пожелать всем успехов, – добавила Бестемьянова .